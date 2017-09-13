Россиян предупредили о новом вирусе

В интернете появился новый вирус, вымогающий деньги у пользователей. Вредоносную программу обнаружили специалисты компании ESET. Об этом сообщает портал LIFE.



Вирус под названием MSIL/Hoax.Fake.Filecoder распространяется с помощью писем, в которых есть ссылки или вложения. Мошенники используют в качестве приманки «исковые заявления», «кредитные договора» и «неоплаченные счета». Когда вирус проникает в операционную программу гаджета, на экране появляется требование выкупа в размере 0,5 биткоина. Согласно сообщению, через три дня сумма выкупа удваивается, а через семь — все зашифрованные в гаджете файлы невозможно будет восстановить. Однако специалисты отмечают, что данный вирус лишь копирует поведение других вирусов-вымогателей, тогда как в реальности не способен зашифровать данные.



0,5 биткоина по курсу на 13 сентября равняется 110 тысячам рублей.