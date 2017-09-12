Apple представила новые iPhone

Apple представила в Калифорнии iPhone 8 и 8 Plus. Корпорация ведет трансляцию мероприятия на собственном сайте.

Смартфоны внешне не сильно отличаются от прошлогодних iPhone 7 и лишь получили заднюю крышку из стекла. Гаджеты доступны в трех цветах: черный, серебряный и розовый. В Apple утверждают, что iPhone 8 получили самое прочное на рынке стекло, а также сохранили водонепроницаемость и защиту от пыли.

Новые iPhone получили шестиядерный новый процессор A11 Bionic, благодаря которому быстродействие увеличилось на 70 процентов. Также в компании обновили камеры смартфонов, хотя разрешение осталось прежним — 12 мегапикселей.