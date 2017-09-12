Названа дата запуска космического робота на МКС

Космобот Спотти отправится на Международную космическую станцию в октябре на грузовом корабле «Прогресс МС-07». Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе социальной сети «ВКонтакте».

«Следить за запуском ракеты можно будет в прямом эфире «ВКонтакте». 13 сентября на орбиту отправляется наставник проекта космонавт Александр Мисуркин — именно он будет взаимодействовать с космоботом на МКС», — сказали в социальной сети.

«Я рад быть частью этого проекта по популяризации космоса. Все знают, что сегодня соцсети являются самым быстрым способом доставки информации. Отправлять космические фотографии и видео прямо в личные сообщения человеку — такого мы еще не делали», — отметил Мисуркин.

Разработкой Спотти занимались «ВКонтакте», Роскосмос РКК «Энергия» . В настоящий момент космобот проходит испытания, включая тесты на электромагнитную совместимость, соответствие санитарно-гигиеническим нормам, пожарную безопасность, вибрационную перегрузку и токсикологию.

Робот выполнен в виде шара с изображением маскота «ВКонтакте» — щенком Спотти. Аппарат поможет пользователям соцсети общаться с космонавтами и получать фотографии и видеозаписи с орбитальной станции. Встроенный проектор сможет транслировать на МКС контент, полученный от пользователей «ВКонтакте».

С помощью робота, в который будут встроены камера и проектор, пользователи смогут общаться с космонавтами. Планируется, что устройство будет работать на станции 10 лет, за это время оно, в частности, побывает в открытом космосе. «ВКонтакте» совместно с Роскосмосом создало сообщество, в котором пользователи смогут общаться с экипажем МКС и задавать вопросы космоботу.