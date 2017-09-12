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Председатель ВЭБ Сергей Горьков: блокчейн спасет Россию
Фото: news2world.net
Технология блокчейн способна помочь ускоренному развитию России. Так считает председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Своим мнением он поделился с «Известиями».
По словам Горькова, Россия может быть лидером в трех технологических областях: блокчейне, квантовых технологиях и конвергентных технологиях. Основным преимуществом блокчейна глава ВЭБ видит, что этот механизм может быть реализован не на открытых площадках, а в компаниях или госинститутах. Некоторые из них уже используют новые технологии в своей работе.
"Очень хорошо продвигается работа с Росреестром в рамках пилотного проекта по передаче прав собственности на недвижимость. С Минздравом и Новгородской областью мы только недавно запустили проекты", — рассказал Сергей Горьков.
Он также подчеркнул, что свою заинтересованность выразили «Почта России» и «Ростелеком».
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