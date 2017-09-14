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Захарова прокомментировала запрет США на продукцию «Лаборатории Касперского»

Захарова прокомментировала новый запрет США
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В США государственные учреждения откажутся от продукции «Лаборатории Касперского». Рекомендацию дали в министерстве внутренней безопасности США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с запретом властей США на использование продукции Лаборатории Касперского.
Она напомнила американской администрации о принципах добросовестной конкуренции. СМИ: Министерство внутренних дел США заявляет, что продукция Касперского представляет угрозу безопасности. Вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках, — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что в США государственные учреждения откажутся от продукции Лаборатории Касперского. Рекомендацию дали в министерстве внутренней безопасности США. На отказ от ПО компании отвели три месяца.
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