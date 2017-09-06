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Тиньков занялся сбором компромата на Дурова

Тиньков соберет компромат на Дурова
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Владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором призвал пользователей сети присылать ему компромат на основателя этого ресурса и мессенджера Telegram Павла Дурова.
Обращаясь к «либералам, школьникам и прочим любителям Дурова», Тиньков задался вопросом, каким образом Дуров понес административное наказание за наезд на полицейского, совершенный им в апреле 2013 года.
«Сколько и кому он заплатил, чтобы закрыть дело? Или для Дурова как гражданина Сент-Китс и Невис и обладателя 50 миллионов долларов, свои собственные законы?» — написал Тиньков.
Также владелец банка «Тинькофф» заявил, что будет рад получить информацию, связанную с этим инцидентом. «Попробуем вывести любителя пошвырять деньги в окно Невского проспекта и чужие телефоны на чистую и ЗАКОННУЮ ВОДУ!» — написал он (орфография автора сохранена).
5 сентября Дуров призвалраспространять ролик авторов популярного YouTube-канала Nemagia Михаила Печерского и Алексея Псковитина об Олеге Тинькове и его банке. Таким образом Дуров предложил «вдарить по запрету» Кемеровского районного суда, который постановил заблокировать видео из-за «порочащей репутацию информации».
Днем ранее суд обязал кемеровских блогеров Печерского и Псковитина удалить материал и запретил распространять его на других каналах.
24 августа представители Тинькофф-банка заявили, что подали в суд на авторов ролика с требованием защитить деловую репутацию.
В начале августа Печерский и Псковитин выпустили 44-минутный разоблачительный обзор, посвященный основателю Тинькофф-банка Олегу Тинькову, обвинив его в лицемерии и потребительском отношении к клиентам.
5 апреля 2013 года около офиса «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге автомобиль с госномерами «о388мр98» двигался в пробке, и водитель отказался остановиться по требованию инспектора. Полицейский преградил путь «Мерседесу», и водитель сбил его, а затем выскочил из машины и убежал. Впоследствии выяснилось, что этим автомобилем владеет вице-президент «ВКонтакте» Илья Перекопский, но им неоднократно пользовался Дуров. В компании причастность ее руководителя к инциденту категорически отрицали, но следствие сочло доказанным тот факт, что именно Дуров во время происшествия управлял машиной.
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Илья Перекопский Олег Тиньков Павел Дуров Михаил Печерский
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