Тиньков занялся сбором компромата на Дурова

Обращаясь к «либералам, школьникам и прочим любителям Дурова», Тиньков задался вопросом, каким образом Дуров понес административное наказание за наезд на полицейского, совершенный им в апреле 2013 года.

«Сколько и кому он заплатил, чтобы закрыть дело? Или для Дурова как гражданина Сент-Китс и Невис и обладателя 50 миллионов долларов, свои собственные законы?» — написал Тиньков.

Также владелец банка «Тинькофф» заявил, что будет рад получить информацию, связанную с этим инцидентом. «Попробуем вывести любителя пошвырять деньги в окно Невского проспекта и чужие телефоны на чистую и ЗАКОННУЮ ВОДУ!» — написал он (орфография автора сохранена).

5 сентября Дуров призвалраспространять ролик авторов популярного YouTube-канала Nemagia Михаила Печерского и Алексея Псковитина об Олеге Тинькове и его банке. Таким образом Дуров предложил «вдарить по запрету» Кемеровского районного суда, который постановил заблокировать видео из-за «порочащей репутацию информации».

Днем ранее суд обязал кемеровских блогеров Печерского и Псковитина удалить материал и запретил распространять его на других каналах.

24 августа представители Тинькофф-банка заявили, что подали в суд на авторов ролика с требованием защитить деловую репутацию.

В начале августа Печерский и Псковитин выпустили 44-минутный разоблачительный обзор, посвященный основателю Тинькофф-банка Олегу Тинькову, обвинив его в лицемерии и потребительском отношении к клиентам.