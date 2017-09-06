Часть функций WhatsApp станет платной

Разработчики планируют создать бизнес-приложение, сообщает "Мир 24".



Отмечается, что малые и средние компании смогут воспользоваться услугами бесплатно. Для более крупных корпораций разработают "корпоративное решение". Представители WhatsApp пояснили, что хотят помочь людям связаться не только друг с другом, но и с компаниями.



У пользователей также появилась возможность делать свои статусы цветными, выбирать шрифт и размещать ссылки. По мнению представителей соцсетей, такой подход увеличивает интерес к приложению.