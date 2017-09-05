Украинский аналог «ВКонтакте» перешел в режим оффлайн

К моменту закрытия Ukrainians насчитывала лишь 500 тысяч пользователей. Для сравнения — «ВКонтакте» были зарегистрированы, как минимум, три миллиона украинцев, а в «Одноклассниках» — больше двух миллионов. Социальная сеть Ukrainians, которая должна была заменить запрещенную на Украине соцсеть ВКонтакте, прекратила работу. Разработчики Ukrainians, по непонятным причинам, отказались от дальнейшей реализации проекта.

Об этом у себя в Facebook сообщила одна из основателей сети Александра Струмчинская . По ее словам, ее саму поставили перед фактом, что сеть закрывается. Струмчинская выразила сожаление и попросила прощения у пользователкй, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта, написала она. Струмчинская также добавила, что руководство отказалось не только от дальнейшего продвижения соцсети, но и от возможности передать управление ею в другие компании. К моменту закрытия Ukrainians насчитывала лишь 500 тысяч пользователей.