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Украинский аналог «ВКонтакте» перешел в режим оффлайн
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
К моменту закрытия Ukrainians насчитывала лишь 500 тысяч пользователей. Для сравнения — «ВКонтакте» были зарегистрированы, как минимум, три миллиона украинцев, а в «Одноклассниках» — больше двух миллионов. Социальная сеть Ukrainians, которая должна была заменить запрещенную на Украине соцсеть ВКонтакте, прекратила работу. Разработчики Ukrainians, по непонятным причинам, отказались от дальнейшей реализации проекта.
Об этом у себя в Facebook сообщила одна из основателей сети Александра Струмчинская. По ее словам, ее саму поставили перед фактом, что сеть закрывается. Струмчинская выразила сожаление и попросила прощения у пользователкй, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта, написала она. Струмчинская также добавила, что руководство отказалось не только от дальнейшего продвижения соцсети, но и от возможности передать управление ею в другие компании. К моменту закрытия Ukrainians насчитывала лишь 500 тысяч пользователей.
Для сравнения — ВКонтакте были зарегистрированы, как минимум, три миллиона украинцев, а в Одноклассниках — больше двух миллионов. Напомним, в мае президент Петр Порошенко запретил ряд российских средств массовых информаций, поисковиков и IT-компаний. Среди них Яндекс и все его сервисы, Mail.ru и входящие в нее соцсети ВКонтакте и Одноклассники. Согласно решению провайдеры на Украине обязаны блокировать доступы к этим ресурсам на три года.
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