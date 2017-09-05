СМИ узнали, когда с Байконура улетит последняя украинская ракета «Зенит»

На совещании в «Роскосмосе» одобрили последний в истории пуск украинской ракеты «Зенит» с Байконура. Это произойдет в декабре этого года. В последний разу украинская ракета Зенит улетит с космодрома Байконур в декабре 2017 года.

Об этом пишут Известия со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. По словам спикера издания, финальный пуск намечен на 7 декабря. В качестве резервной даты рассматривается 14 декабря, уточнил источник. Решение о пуске, уточнили в газете, приняли на совещании в Роскосмосе по итогам согласования предстартовых работ с заинтересованными сторонами. По данным Известий, ракета выведет на орбиту спутник AngoSat-1, выполненный по заказу Анголы. Хотя, изначально Зенит должен был нести российский аппарат научного назначения. Ранее СМИ сообщили, что Россия и Китай собираются подписать соглашение о сотрудничестве в космосе.