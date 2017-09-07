Названа стоимость iPhone8 в России

Эксперты провели мониторинг российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple , чтобы определить стоимость iPhone8. Эксперты Hi-Tech Mail.Ru проанализировали предложения российских онлайн-магазинов на предзаказ нового яблочного смартфона iPhone8.

Отмечается, что речь идет не об официальных ритейлерах, а о тех, кто будет ввозить устройства в страну сразу после начала продаж 22 сентября. Самые дорогие цены задирают продавцы на сайтах объявлений типа Авито и Юла. Там цена на iPhone8 доходит до 350 тысяч. Розничные интернет-магазины предлагают оформить предзаказ за 56-90 тысяч рублей, однако эта цена может вырасти в два раза после доставки телефона в Россию, если ажиотаж на новую модель будет большим.

По разным версиям официальная цена на iPhone8 будет выше, чем у его предшественников из-за таких новшеств как безрамочный экран, беспроводная зарядки и ряда других. Предположительно за новый смартфон придется отдать от 900 до 1400 долларов США (за самую дешевую и самую дорогую модели соответственно).

Плюс к этой сумме добавится американский налог и наценка российских поставщиков, так что, по словам экспертов, iPhone8 в официальной сети продаж будет стоить около ста тысяч рублей.