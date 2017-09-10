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СМИ рассказали о новом iPhone X от Apple
Американская компания Apple вместе с iPhone 8 и iPhone 8 Plus выпустит новый телефон iPhone X. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что iPhone X будет выпущен как премиум-версия.
По данным агентства, смартфон будет оснащён сканером, способным разблокировать телефон с помощью системы распознавания лиц.
Ранее СМИ писали, что Apple может начать приём предварительных заказов iPhone 8 в пятницу, 15 сентября.
Кроме того, Apple разослала официальные приглашения представителям СМИ на презентацию своих новых продуктов 12 сентября, где, как ожидается, представят новый iPhone 8.
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