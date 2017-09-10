СМИ рассказали о новом iPhone X от Apple

Американская компания Apple вместе с iPhone 8 и iPhone 8 Plus выпустит новый телефон iPhone X. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что iPhone X будет выпущен как премиум-версия.

По данным агентства, смартфон будет оснащён сканером, способным разблокировать телефон с помощью системы распознавания лиц.

Ранее СМИ писали, что Apple может начать приём предварительных заказов iPhone 8 в пятницу, 15 сентября.

Кроме того, Apple разослала официальные приглашения представителям СМИ на презентацию своих новых продуктов 12 сентября, где, как ожидается, представят новый iPhone 8.