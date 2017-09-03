В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла

Первый публичный тестовый полет российского летающего мотоцикла HoverBike S3 состоялся в субботу в рамках международных соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам, которые прошли в Волоколамском районе Подмосковья на автодроме Moscow Raceway.





Пилот на HoverBike S3, который поднялся над землей на метр, пролетел около километра. " Полет дрона с пилотом — это достаточно значимое событие, которое позволяет судить об уровне развития техники, — прокомментировал первый тестовый запуск летающего мотоцикла его создатель Александр Атаманов , гендиректор компании HoverSurf.

По мнению инженера, за личным воздушным транспортом — будущее. " Город не резиновый, дома невозможно разделить, машины не могут ездить друг на друге, поэтому единственный шанс решить транспортную проблему — это открыть воздух именно для таких компактных и экологичных летальных аппаратов, как ховербайк или аэротакси" , — сказал он.



Мечта детства





Атаманов рассказал ТАСС , что идея превратить воздушное судно в личное средство передвижения у него возникла еще в детстве, благодаря отцу. Уже тогда Атаманов-младший лично тестировал мотодельтапланы, сконструированные его отцом и коллегами. В студенческие годы Атаманов связал свою жизнь с инженерной сферой, а затем начал работать с инновационными стартапами.

Проект по созданию летающего транспорта у специалиста уже третий по счету. Первые два стартапа: разработка нового вида очистки турбинного оборудования и компания, занимающаяся патентованием онлайн, — позволили Атаманову осуществить детскую мечту.



" Дроны покорили весь мир: на них снимают видео, ведут мониторинг. И совершенно естественный шаг — это начать их использовать для перевозки людей" , — сказал он. По словам Атаманова, пассажирский дрон — это летающий компьютер, управляемый машиной, а не пилотом. Он удобен, компактен и прост по своей конструкции. " Поэтому эти машины, я считаю, завоюют мир. Мы сейчас находимся на пороге эволюции" , — подчеркнул он.



Характеристика HoverBike S3



Как рассказал ТАСС сам инженер, летающий мотоцикл является разработкой российских инженеров. Он представляет из себя гибрид квадрокоптера и мотоцикла, работающий на электрических двигателях. Сиденье и изгиб машины напоминает обычный мотоцикл, однако вместо колес — четыре мощных вентиля. На приборной панели — выключатели (мотор, фары, гудок) и два джойстика управления.



Кроме того, перед полетом пилот должен надеть на руку чеку, как на водном мотоцикле, чтобы в случае аварийной ситуации автоматически отключить систему питания. Традиционной подушки безопасности нет, поскольку в случае аварии весь ховербайк, включая батарею, проминается вниз.



Максимальная нагрузка на HoverBike S3 составляет 150 кг. Сам же летающий мотоцикл весит 100 кг, 50 из которых — батарея, что делает его довольно мобильным и компактным. Высота полета пока ограничена пятью метрами. Одной зарядки будет достаточно для 30-минутного полета. Время зарядки аккумулятора — четыре часа.



" Даже в этой комплектации дрон хорошо работает при минус 20 градусах Цельсия, поэтому отдельно для севера мы вряд ли будем делать новый дрон, если, конечно, не будет заказов" , — добавил специалист.



Максимальная скорость аппарата — до 70 км/ч. У HoverBike S3 есть три вида управления: по радиоканалу с пульта, ручное управление посредством джойстиков, либо путем введения координатов по GPS.



" Наш мотоцикл проходит в любую дверь без разборки. Его можно хранить дома, даже в квартире. Его можно использовать на стандартном парковочном месте для взлета и посадки, не нужны никакие подготовленные площадки, поэтому массовое внедрение не за горами" , — полагает Атаманов.



Линейка летающего транспорта





Компания HoverSurf занимается разработкой трех видов летающего транспорта: грузовой дрон, летающий мотоцикл и дрон-такси. Грузовой дрон — беспилотное летающее средство, — задача которого заключается в доставке различных грузов весом до 100 кг. " К грузовому дрону интерес проявляет в основном Министерство обороны для доставки боеприпасов и медикаментов, а из гражданских — Сбербанк для инкассации в труднодоступных местах, Роснефть для мониторинга трасс" , — сказал Атаманов.

Прямое назначение для летающего матоцикла, по мнению инженера, — спорт, соревнования, экстрим, развлечение, а у летающего такси — персональный транспорт, перевозка людей. " Доставка пиццы — слишком дальняя перспектива, если говорить об использовании грузового дрона в гражданском рынке, он скорее предусмотрен для служебной отрасли" , — считает эксперт.



Разработчик летающих автодронов считает, что 2 сентября, с первой минуты полета HoverBike S3, на свет появился новый вид спорта. " Правда, сегодня мы соревновались сами с собой" , — оговаривается он.



Законность полетов в городе





Для того, что начать полеты по Москве или других закрытых зонах уже сейчас, пилоту необходимо пройти государственную регистрацию воздушного судна и получить лицензию пилота. Однако в городе есть определенные зоны, в число которых входят администрация президента и Кремль, где летать никому и ничему нельзя.

" В будущем законодательство, наверное, будет идти навстречу, потому что гораздо проще внести поправки в Воздушных кодекс и разрешить использовать дроны для перевозки людей, чем строить новые путепроводы, мосты через реки, рыть тоннели" , — считает Атаманов.