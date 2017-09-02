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Китай разрабатывает сверхзвуковой аналог Hyperloop
Фото: Camilo Sanchez / wikipedia
Китайская корпорация CASIC приступила к работам по созданию китайского аналога Hyperloop, который будет в разы быстрее оригинала.
Проект предполагает движение пассажирских капсул по трубопроводной системе со скоростью до 4000 км/ч, сообщает Quartz.
Поезда системы Hyperloop, разработанной компанией Илона Маска, теоретически могут разгоняться до 1200 км/ч, однако сами разработчики говорят о скоростях 750-800 км/ч.
Стоит отметить, что обе цифры по меркам наземных пассажирских перевозок заоблачные, так как современные поезда на магнитной подушке способны развивать скорость не более 600 км/ч. CASIC уже получила более 200 патентов на технологии для будущей транспортной системы.
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