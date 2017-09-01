Новая капсула Илона Маска разогналась до 355 км/ч, что явилось новым рекордом для скоростной транспортной системы будущего Hyperloop. Об этом сообщает ВВС.

Создатели уверены, что последующие модификации капсул будут способны преодолевать скорости свыше 1000 км\ч.

Напомним, что система Hyperloop, разработанная учеными во главе с Маском, представляет собой тоннель с выкачанным воздухом, что позволяет разогнать капсулы до запредельных скоростей и существенно сократить время перемещения пассажиров и грузов.