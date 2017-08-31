Представлен холодильник, приезжающий по зову хозяина

Японская компания Panasonic представила холодильник, который не только способен распознавать команды владельца, но и реагировать на них. В холодильник встроены колеса, что позволяет ему самостоятельно перемещаться по помещению.

Публикация от Lucyhedges (@lucyhedges) Авг 31 2017 в 5:49 PDT

Ориентироваться в пространстве роботу-холодильнику помогает система датчиков и лазерные сенсоры, сообщает CNET. Уникальный концепт был представлен на выставке технологий IFA 2017 в Германии. Дата начала серийного производства роботизированного холодильника не раскрывается.