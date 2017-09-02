Российский космонавт снял с борта МКС полярное сияние

Российский космонавт Сергей Рязанский, находясь на борту МКС, снял на видео полярное сияние. Кадры с уникальным явлением опубликовал Роскосмос. Когда было сделана видеозапись — неизвестно.

Полярным сиянием называют свечение верхних слоев атмосферы, которое возникает вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Ранее в ночь с 31 августа на 1 сентября полярное сияние зафиксировали в Кировской области. Метеорологам-любителям из Верхошижемского района удалось сфотографировать это необычное для региона явление.