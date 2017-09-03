"Союз МС-04" с тремя членами экипажа МКС вернулся на Землю

Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) приземлились в спускаемой капсуле космического корабля " Союз МС-04" в Казахстане, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП) . Видео приземления капсулы космического корабля " Союз МС-04" с космонавтами опубликовало NASA в twitter.



Пегги Уитсон, полет для которой стал третьим в карьере, отправилась на МКС 17 ноября 2016 года вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и французским астронавтом Тома Песке. Новицкий и Песке вернулись на Землю на корабле " Союз МС-03" 2 июня 2017 года, а пребывание на станции американки решено было продлить. Таким образом Уитсон провела на орбите 290 дней и побила рекорд по пребыванию в космосе среди женщин (до этого итальянка Саманта Кристофоретти провела на МКС 199 дней). Кроме того, она также провела больше всего времени (суммарно — более 650 дней) в космосе среди всех астронавтов NASA. По суммарному времени пребывания в открытом космосе Уитсон после проведения четырех выходов за время последнего полета занимает третье место в мире — 60 часов 21 минута (в сумме за 10 выходов в её карьере).

Российский космонавт Федор Юрчихин также выходил в открытый космос со своим коллегой Сергеем Рязанским. Космонавты провели снаружи станции семь часов 34 минуты — на полтора часа больше запланированного срока. За это время они запустили на орбиту пять наноспутников: " ТС530-Зеркало" , который будет прогнозировать движение МКС, два спутника " Танюша" , которые поздравят жителей Земли с 60-летием запуска первого искусственного спутника, " Томск-ТПУ-120" , который также передаст послание на 11 языках, и аппарат " ТНС-0" №2, на котором будет отработана российская платформа для малых спутников.



Кроме того, Юрчихин и Рязанский подготовили малый исследовательский модуль (МИМ-2) " Поиск" к дальнейшим выходам из него в открытый космос, провели эксперименты по использованию клейкой ленты для восстановления поврежденной поверхности станции и по оценке степени вредного воздействия микрофлоры на поверхность МКС. Кроме того, космонавты провели эксперимент по анализу вредных выбросов двигателей ориентации станции.



Для Юрчихина выход стал девятым в его карьере, для Рязанского — четвертым.

