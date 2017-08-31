Создан игровой компьютер на колесиках

В рамках конференции IFA компания Acer представила компьютер Predator Orion 9000, в корпус которого вмонтирована пара колес для транспортировки. Об этом пишет The Verge.

По словам представителя компании, Predator Orion 9000 является самым мощным компьютером на сегодняшний день. Он оснащен 18-ядерным процессором Intel Core i9 Extreme Edition, двумя видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1080Ti и 128 гигабайтами оперативной памяти.

«Я не знаю, заметили ли вы это на видео, но мы действительно установили в него колесики! Таким образом мы сделали этот огромный компьютер немного мобильнее», — заявил директор по маркетингу Acer Стивен Функ (Steven Funcke).

В компании не смогли назвать цену и точную дату начал продаж Predator Orion 9000. Известно лишь, что он появится ближе к концу 2017 года по цене от двух до трех тысяч долларов.