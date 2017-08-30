Грузовой корабль " Прогресс МС-07" , запуск которого запланирован на 12 октября ракетой " Союз 2.1а" с Байконура, впервые долетит до Международной космической станции (МКС) за три часа по двухвитковой схеме. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации " Роскосмос".



Ранее самой быстрой схемой полета грузовых и пилотируемых кораблей к МКС была шестичасовая, до этого космические корабли летели к станции двое суток.



" Прогресс МС-07" впервые осуществит полет по двухвитковой схеме, по времени это примерно три часа" , — сказал представитель корпорации. Он отметил, что это будет отработка экспериментальной траектории полета грузового корабля.

