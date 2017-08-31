Астероид размером с город приблизится к Земле

Крупнейший за все время систематических наблюдений астероид Флоренция 1 сентября пройдет в семи миллионах километров от Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте.

Представители лаборатории уточнили, что это небесное тело не представляет опасности для человечества. В момент максимального сближения с Землей астероид будет находиться в 18 раз дальше от планеты, чем Луна.

Для наблюдения за Флоренцией будут использованы радиотелескоп в пуэрториканском Аресибо и радиолокаторы NASA в штате Калифорния.

Ранее в NASA заявили, что многие астероиды подходили к Земле ближе, чем Флоренция, но все они были меньше.

Флоренция уже сближалась с Землей в 1890 году. Диаметр астероида составляет около пяти километров.