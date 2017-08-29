Закрыт главный «рассадник ненависти» в интернете

Американский сайт Stormfront, существующий с 1995 года и основанный великим магистром Ку-клукс-клана Доном Блэком (Don Black), закрыт за разжигание расовой ненависти. Об этом сообщает Mashable.



Портал был неоднократно признан правозащитниками «главным рассадником ненависти в интернете». Из письма хостинг-провайдера Web.com следует, что компания отказалась обслуживать домен, поскольку портал олицетворял ненависть по отношению ко многим группам людей.



«Решение прекратить обслуживание сайта Stormfront демонстрирует, что компания и дальше будет придерживаться собственной политики и поддерживать разнообразных клиентов», — говорилось в пресс-релизе.



Считается, что Блэк создал сайт в 1995 году после трех лет обучения программированию, которые он провел в тюрьме за «попытку свержения карибского правительства». Портал задумывался как в убежище для начинающих нацистов, которые крайне радикально выражали свою ярость в интернете.



По данным активистов, борющихся с расистскими организациями, на форуме сайта были зарегистрированы более 300 тысяч человек.

