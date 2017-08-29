С «Яндекс.Карт» пропал Сахалин после пуска корейской ракеты

«Яндекс. Карты» в ночь на вторник перестали отображать остров Сахалин, причем это совпало с запуском КНДР ракеты к японскому острову Хоккайдо.



Остров отображается на карте на максимальном отдалении (3000 км), пропадает при увеличении карты (масштаб 1000 км, 600 км и 200 км) и появляется при дальнейшем приближении.



Исчезновение Сахалина было замечено двух часов ночи.



Проблема наблюдается только на карте-схеме, на спутниковой и гибридной картах Сахалин на месте в любом масштабе.