Сахалин пропал с карт после запуска корейской ракеты

СМИ заметили «исчезновение» Сахалина после пуска ракеты КНДР

Сервис «Яндекс. Карты» перестал отображать остров Сахалин. Об этом сообщает РИА Новости.

Появление сбоя совпало с запуском Северной Кореей ракеты к японскому острову Хоккайдо, к северу от которого расположен Сахалин. Проблема наблюдалась в веб-версии сервиса в различных браузерах, а также в мобильных приложениях для iOS и Android с 02:00 по московскому времени.

Как отмечает агентство, остров отображается на карте-схеме на максимальном отдалении (три тысячи километров). На спутниковой и гибридной картах таких неполадок нет.

Причины сбоя пока неизвестны.

Утром 29 августа КНДР провела пуск очередной ракеты. Ракета пролетела 2,7 тысячи километров и упала к востоку от Хоккайдо в 1180 километрах от мыса Эримо.