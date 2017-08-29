Новое обновление iOS может парализовать работу миллионов гаджетов Apple

Аналитики Sensor Tower шокировали множество пользователей гаджетов Apple известием о том, что после выхода одиннадцатой версии iOS станет невозможно использовать многие приложения. По оценкам экспертов, бесполезными могут стать почти 200 тысяч приложений, а это — 8% от их общего числа.

Это произойдет по причине того, что новая ОС не будет работать с 32-разрядными программами, при этом львиная доля устаревших приложений — это любимые пользователями игры, передает Nation News. Также придется отказаться от большого числа образовательных и развлекательных приложений и lifestyle-сервисов.

Так же аналитики добавили, что спустя некоторое время после запуска новой iOS приложениями все же можно будет пользоваться, но в конце концов от них все равно полностью избавятся.

Чтобы узнать, «выживет» ли ваше любимое приложение в новой системе, нужно открыть в параметрах устройства «Основные», далее — «Об этом устройстве» и кликнуть на «Программы». Если устаревших приложений нет, то ничего не произойдет.