

Письма с предложением прояснить детали и содержание еще не вышедших серий " Игры Престолов" начали рассылать хакеры ничего не подозревающим гражданам. Между тем, в письмах содержится вредоносное ПО. Об этом рассказывает Газета.ру

Первые подобные послания стали появляться еще 10 августа. В самом сообщении содержатся лишь пространные детали, самый сок обещают в прикрепленных к письму материалах, а потом предлагают скачать документ. Так вирус попадает на компьютер. Он относится к типу троянов и очень похож на тот тип, что применялся хакерами, близкими к правительству Китая.



Ранее хакеры, устроившие взлом компьютерной сети канала НВО, грозили выложить для общего доступа в интернете финальный эпизод седьмого сезона сериала " Игра Престолов" , но пока своих угроз так и не выполнила..