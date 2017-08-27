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Троян для любителей спойлеров: хакеры рассылают вирус фанам "Игры престолов"

Хакеры рассылают вирус фанам «Игры престолов»
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Письма с предложением прояснить детали и содержание еще не вышедших серий " Игры Престолов" начали рассылать хакеры ничего не подозревающим гражданам. Между тем, в письмах содержится вредоносное ПО. Об этом рассказывает Газета.ру.
Первые подобные послания стали появляться еще 10 августа. В самом сообщении содержатся лишь пространные детали, самый сок обещают в прикрепленных к письму материалах, а потом предлагают скачать документ. Так вирус попадает на компьютер. Он относится к типу троянов и очень похож на тот тип, что применялся хакерами, близкими к правительству Китая.
Ранее хакеры, устроившие взлом компьютерной сети канала НВО, грозили выложить для общего доступа в интернете финальный эпизод седьмого сезона сериала " Игра Престолов" , но пока своих угроз так и не выполнила..
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Газета.Ru
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