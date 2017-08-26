Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

Пользователи сети жалуются в Twitter на сбои в работе Facebook и Instagram. Юзеры отмечают, что проблемы в работе сервисов продолжаются уже не менее часа.



«Зайти в Twitter, чтобы узнать, только ли у меня не работают Facebook и Instagram. Похоже, я не один»



При попытке войти в Facebook на экране пользователя появляется сообщение о ведущемся техническом обслуживании. «Вы сможете вновь войти в систему через несколько минут», — говорится в тексте.



При этом пользователи, которые были залогинены в соцсети, могут перемещаться между страницами и смотреть ранее опубликованные посты, но у них не получается оставлять записи и комментарии: соцсеть выдает ошибку. «Возникла проблема при обновлении вашего статуса. Пожалуйста, попробуйте еще раз через несколько минут», — говорится в сообщении.



Желающие загрузить фотографии в Instagram также сталкиваются с сообщением о проблеме.



Пользователи Twitter говорят о сбое из разных стран. Они также шутят, что у людей появилась возможность пообщаться в семьей, и строят предположения, кто же мог «положить» соцсети. Среди вариантов — лидер КНДР Ким Чен Ын.



7 августа в работе Facebook уже происходил масштабный сбой. В июле из-за проблем пользователи Instagram столкнулись с массовыми уведомлениями об удалении и блокировке их аккаунтов.



Instagram был приобретен компанией Facebook в апреле 2012 года.