Раскрыто будущее ракет «Протон»

По его словам, в 2016 году предприятие представило два варианта модернизации носителей, включающие создание «Протона Легкого» и «Протона Среднего». «Пока для реализации выбран второй вариант», — сказал Варочко.

Первый пуск новой версии ракеты запланирован на первый квартал 2019 года. «Для контроля исполнения проектов будет введен принцип диспетчеризации, когда конкретное лицо отвечает за внутреннюю и внешнюю кооперацию, всю технологическую цепочку», — отметил глава предприятия.

В числе главных задач руководитель Центра планирует заняться омоложением кадров и сократить число своих заместителей, продолжить разработку носителей «Ангара» и завершить подготовку к пуску модуль «Наука» для МКС.