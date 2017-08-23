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Пользователи Сети разглядели Медведева в скафандре Маска
Интернет-пользователи разглядели на снимке первого скафандра SpaceX председателя правительства России Дмитрия Медведева. Фотографию изобретения опубликовал глава компании Илон Маск.
«Первая фотография скафандра SpaceX. В ближайшие дни будет больше снимков. Стоит отметить, что это не макет, а работающий экземпляр. Мы уже провели испытание на двойное вакуумное давление. Было очень сложно найти сочетание между эстетикой и функциональностью», — подписал снимок Маск.
Некоторые русскоязычные пользователи начали ставить под снимком хештег #медведев. Скафандр разработан для коммерческой программы NASA. Изобретение также прошло испытания на мобильность и безопасность при посадке в океане.
Илон Маск — основатель компании Paypal, основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, идейный вдохновитель компании Tesla. Его состояние на 2016 год оценивалось в 10,7 миллиарда долларов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев известен своим интересом к техническим новинкам.
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