Пользователи Сети разглядели Медведева в скафандре Маска

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Авг 23 2017 в 12:59 PDT

«Первая фотография скафандра SpaceX. В ближайшие дни будет больше снимков. Стоит отметить, что это не макет, а работающий экземпляр. Мы уже провели испытание на двойное вакуумное давление. Было очень сложно найти сочетание между эстетикой и функциональностью», — подписал снимок Маск.



Некоторые русскоязычные пользователи начали ставить под снимком хештег #медведев. Скафандр разработан для коммерческой программы NASA . Изобретение также прошло испытания на мобильность и безопасность при посадке в океане.