Россиянин обнаружил в Антарктике разбившийся НЛО

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев снова обнаружил в Антарктиде разбившийся НЛО. Об этом он рассказал в своем блоге.



По словам Дегтерева, речь идет об «огромном ромбовидном» объекте. Исследователь утверждает, что этот НЛО, сделанный из «белого металла», «лежит на склоне горы уже сотни, или даже тысячи лет подряд». Длина объекта составляет 30 метров, ширина 15-20 метров.





«Размеры с 12 (!) этажный дом. Понятно, что такой формы и размеров подобных аппаратов на Земле ещё нет. То, что объект сохранился, понятно. Сохранился, так как сотни лет лежал под толстым слоем льда и снега. В 2012 году склон горы попал в объективы камер НАСА . Спутниковый снимок теперь можно найти на сайте Google Earth», — рассказал Дегтерев.

Он также привел координаты НЛО: 72°32'41.03" S,68°20'1.84" E.



По словам исследователя, считается, что «ромбовидные НЛО враждебны землянам», но это «обычные фантазии».



