NASA ответило на письмо пятилетнего мальчика с чертежом ракеты

Как сообщают СМИ, пятилетний малыш в письме попросил NASA построить летательный аппарат по его наброску и выдать ему лицензию астронавта, чтобы он смог полететь на этой ракете в космос. Агентство ответило мальчику. Информацией об этом поделилось издание Mirror.



Отец пятилетнего Идриса Хилтона из США поделился этой историей на своей странице в социальной сети Twitter. По словам мужчины, NASA пожелало Идрису не терять своего вдохновения, которое поможет ему в будущем полететь в космос.