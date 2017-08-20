Далее:
Главное сейчас
360tv.ru

NASA ответило на письмо пятилетнего мальчика с чертежом ракеты

NASA ответило на письмо мальчика с чертежом ракеты
Фото:
Американское космическое агентство НАСА ответило на письмо ребенка, нарисовавшего чертеж ракеты.
Как сообщают СМИ, пятилетний малыш в письме попросил NASA построить летательный аппарат по его наброску и выдать ему лицензию астронавта, чтобы он смог полететь на этой ракете в космос. Агентство ответило мальчику. Информацией об этом поделилось издание Mirror.
Отец пятилетнего Идриса Хилтона из США поделился этой историей на своей странице в социальной сети Twitter. По словам мужчины, NASA пожелало Идрису не терять своего вдохновения, которое поможет ему в будущем полететь в космос.
Еще 5 источников
Главное Дети Стиль жизни Технологии Еще 1 тег
NASA
Оставить комментарий

360tv.ru: последние новости