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NASA ответило на письмо пятилетнего мальчика с чертежом ракеты
Фото: pixabay.com / chrsgnzlz
Американское космическое агентство НАСА ответило на письмо ребенка, нарисовавшего чертеж ракеты.
Как сообщают СМИ, пятилетний малыш в письме попросил NASA построить летательный аппарат по его наброску и выдать ему лицензию астронавта, чтобы он смог полететь на этой ракете в космос. Агентство ответило мальчику. Информацией об этом поделилось издание Mirror.
My 5 year old sent his #rocket design to #NASA. Checks the post daily for the "astronaut licence" he requested. 🌌 🚀 @NASA pic.twitter.com/CP4sfT9rwS— Jamal Hylton (@JamalUnchained) 19 июля 2017 г.
Отец пятилетнего Идриса Хилтона из США поделился этой историей на своей странице в социальной сети Twitter. По словам мужчины, NASA пожелало Идрису не терять своего вдохновения, которое поможет ему в будущем полететь в космос.
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