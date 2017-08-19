Российские самолеты получат «нервную систему»

«Применение системы раннего обнаружения повреждений конструкции летательного аппарата на МС-21 не только возможно, но и крайне желательно. С точки зрения совместимости — это вопрос решаемый. Другое дело, что такая технология непрерывного контроля и оценки состояния конструкции позволит создать систему обслуживания самолетов по фактическому состоянию, и наш самолет нового поколения выйдет на международный рынок совсем в иных экономических условиях», — рассказал специалист.



Несмотря на то, что макетный образец «нервной системы» был впервые показан Фондом совсем недавно, Успенский считает, что ее можно было бы встроить в новый российский пассажирский самолет МС-21. Тогда лайнер получит конкурентные преимущества по отношению к аналогичным по вместимости самолетам Boeing и Airbus.



«Нервная система» для самолетов создается в Фонде в рамках проекта «Хрусталь». Исследователи сравнивают ее с нервной системой живых организмов — в структуру композиционного материала самолетов будут встраиваться чувствительные к механическим воздействиям оптические волокна, объединенные в сеть. «Нервная система» ФПИ не имеет аналогов в мире, отмечает Успенский. «В таком виде, как создаем сегодня мы, — нет ни у кого», — сказал он.



Сегодня на большинстве самолетов установлены системы информирования пилота об опасном состоянии двигателей, а ведущие мировые производители авиатурбин оснащают их системами автоматического сбора и передачи наземным службам информации о текущем состоянии, но сейчас они работают в отношении только одного агрегата самолета.