Объявлена дата выхода новой операционной системы Android

Новая операционная система Android O (8.0) будет представлена общественности 21 августа. Об этом со ссылкой на официальный сайт компании сообщает Rambler News Service

«21 августа солнечное затмение пройдет над всей территорией США впервые с 1918 года. Android помогает вам ощутить исторически значимый природный феномен, чтобы вы могли узнать больше о затмении и отсчитывали время до памятной даты, когда вы увидите новый релиз от Android», — приводит агентство сообщение компании.

Также указывается, что в этот день в 21:40 по московскому времени начнется видеотрансляция презентации, до начала которой на сайте ведется обратный отсчет.