В Skype появилась долгожданная возможность

Разработчики Skype выпустили новую версию приложения для настольных компьютеров под названием Skype Preview, которая получила сразу несколько полезных возможностей.

Так, теперь пользователи могут упоминать собеседников в групповых чатах, написав их имя после значка " @" (такое присутствует во многих мессенджерах, включая Facebook и Telegram). Эта функция также позволяет пользователю быстро перейти в чат, где он был упомянут, сообщается в блоге разработчиков

Кроме того, в обновленном Skype Preview присутствует специальный раздел, в котором можно найти отправленные ранее ссылки, документы, изображения и другие файлы. Подобный раздел присутствует в каждом чате.

Также в новой версии Skype были расширены возможности групповых звонков, в которых появилась поддержка перетаскиваний мышью и обмена эмодзи. Сейчас обновленный мессенджер доступен участникам программы тестирования Skype Insider.