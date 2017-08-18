Главное сейчас
-
«Слёзы на глазах». Путин рассказал о впечатлении от визита в Севастополь
-
Выросло число погибших в резне в Финляндии
-
Массовое изъятие долларов, место следующего теракта ИГ и другие события дня
-
Как в России отреагировали на назначение «представителя» Порошенко в Крыму
-
Испания будет предотвращать теракты цветами
Главные события у вас в почте
В Skype появилась долгожданная возможность
Разработчики Skype выпустили новую версию приложения для настольных компьютеров под названием Skype Preview, которая получила сразу несколько полезных возможностей.
Так, теперь пользователи могут упоминать собеседников в групповых чатах, написав их имя после значка " @" (такое присутствует во многих мессенджерах, включая Facebook и Telegram). Эта функция также позволяет пользователю быстро перейти в чат, где он был упомянут, сообщается в блоге разработчиков
Кроме того, в обновленном Skype Preview присутствует специальный раздел, в котором можно найти отправленные ранее ссылки, документы, изображения и другие файлы. Подобный раздел присутствует в каждом чате.
Также в новой версии Skype были расширены возможности групповых звонков, в которых появилась поддержка перетаскиваний мышью и обмена эмодзи. Сейчас обновленный мессенджер доступен участникам программы тестирования Skype Insider.
Оставить комментарий