Пользователи Android остались без популярного приложения

Разработчики из компании Opera Software приняли решение прекратить дальнейшую работу над популярным приложением Opera Max, предназначенного для сжатия интернет-трафика.

" Приложение Opera Max, с помощью которого пользователи могли управлять потреблением трафика на мобильных телефонах Android, было выпущено в 2014 году. Теперь мы решили прекратить дальнейшую разработку Opera Max. Этот продукт имел совершенно другое позиционирование по сравнению с браузерами. Поэтому мы сфокусируемся на них и других сервисах" , — сообщается в блоге.

Таким образом, обновление Opera Max, вышедшее 14 июля, стало последним. В скором времени приложение будет удалено из каталога Google Play, а затем компания отключит управляющие серверы.

Opera Max позволяет экономить трафик, сжимая данные на своем сервере и затем передавая их пользователю на мобильное устройство. Экономия мобильных данных может достигать 50-60 процентов.

Стоит отметить, что в русскоязычном Google Play приложение все еще доступно. Его установили на свои мобильные устройства более 10 миллионов человек.