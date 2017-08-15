Итальянцы использовали военные технологии в яхте для «специального клиента»

Итальянская верфь Amer Yachts спустила на воду яхту Unique. Об этом сообщает Yacht Harbour.

По словам представителей фирмы, судно предназначено для «специального клиента», ранее купившего еще две яхты верфи. Подводная часть корпуса 33,5-метровой яхты обработана покрытием против обрастания днища, применяемым на военных кораблях. Инновационная технология позволит владельцу сэкономить на ежегодной очистке корпуса. Судно оборудовано четырьмя поворотными ходовыми колонками Volvo Penta IPS с соосными винтами. Максимальная проектная скорость судна — 30 узлов (54 километра в час). Остальные технические характеристики пока не сообщаются.

По желанию клиента интерьеры Unique полностью идентичны двум предыдущим яхтам, построенным по его заказу Amer Yachts. Имя заказчика и цена судна не разглашаются. Официальная премьера яхты состоится в сентябре 2017 года на яхт-шоу Cannes International Boat & Yacht Show в Каннах, которое пройдет с 12 по 17 сентября.

Amer Yachts — итальянская верфь с штаб-квартирой и производственными мощностями в Сан-Ремо. Специализируется на строительстве моторных яхт.