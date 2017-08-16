Зонд Cassini начал спуск в атмосферу Сатурна



Автоматическая межпланетная станция Cassini приступила к финальному спуску в атмосферу Сатурна, на орбите которого она работает с июля 2004 года. Об этом сообщили во вторник корреспондент ТАСС в Лаборатории реактивного движения (ЛРД) в Пасадине (штат Калифорния), входящей в структуру Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

Пять последних витков



Планируется, что в течение месяца зонд Cassini совершит пять последних витков вокруг Сатурна, всякий раз переходя на все более низкую орбиту. Предполагается, что 15 сентября двигатели этого космического аппарата больше не смогут поддерживать его ориентацию в пространстве таким образом, чтобы антенна была направлена на Землю, связь с ним будет потеряна, и он развалится на части и сгорит в атмосфере второй по размерам планеты Солнечной системы. Последний рывок вниз станция сделает при помощи специального маневра, использующего силу притяжения крупнейшего спутника Сатурна — Титана. В это время на Cassini, по замыслам NASA, будут работать семь из 12 научных приборов, которым предстоит передавать в центр управления полетом информацию фактически в режиме реального времени.



Это передвижение по спирали все ближе к поверхности газового гиганта Cassini начал в понедельник, совершив первый переход на более низкую орбиту. " Первый из пяти финальных нырков в атмосферу Сатурна был успешным" , — заявили в ЛРД. Однако представитель этого научно-исследовательского центра отказался уточнять, как именно прошел данный маневр и предоставить какие-либо детали. " Извините, мы еще не объявляем результаты этого " погружения" , — сказал сотрудник ЛРД.



Как ранее поясняли эксперты, которые осуществляют руководство миссией Cassini, они будут считать, что все прошло, как намечалось, если двигатели станции в ходе первого снижения будут работать на 10-60% своей полной мощности. Если же их мощность пришлось увеличить, то это означает, что верхние слои атмосферы Сатурна оказались более плотными, чем прогнозировали специалисты NASA. В этом случае орбиту зонда планируют немного приподнять.



Сбор данных



Как ожидается, в ближайшие недели на станции Cassini будут активно эксплуатироваться прежде всего масс-спектрометр ионов и нейтральных частиц с целью получения дополнительных сведения об атмосфере Сатурна. За счет начавшегося снижения Cassini уже превратился в первый в истории зонд, исследующий атмосферу этой планеты.



Кроме того, за оставшееся до гибели станции время NASA рассчитывает получить детальные данные о поверхности знаменитой планеты с кольцами, состоящей, в соответствии с выводами ученых, в основном из водорода.



О проекте



Экспедиция Cassini началась еще в октябре 1997 года, ее основной целью было исследование Сатурна и Титана, в том числе доставка на спутник спускаемого модуля Huygens. С этой задачей Cassini успешно справился в 2005 году. Миссия является совместным проектом NASA, а также Европейского и Итальянского космических агентств.



В апреле текущего года ученые поведали о том, что Cassini обнаружил новые свидетельства гидротермальной активности на спутнике Сатурна Энцеладе, которые подтверждают, что в его подледном океане могут быть условия, пригодные для существования жизни.



А в 2012 году было объявлено о получении при помощи инструментов, установленных на Cassini, доказательств существования океана на глубине 100 км под ледяной поверхностью Титана и сотен озер и трех морей в полярных регионах этого спутника Сатурна.



Причины завершения экспедиции



По словам сотрудников NASA, решение управляемым образом свести Cassini с орбиты Сатурна объясняется в первую очередь тем, что у станции иссякает запас ракетного топлива, то есть она вскоре может перейти в неконтролируемый полет. Между тем ученые стремятся избежать такого развития событий, при котором аппарат мог бы рухнуть на поверхность Титана или Энцелада, хотя и подчеркивают, что вероятность этого весьма невелика. Специалисты не хотят, чтобы обломки зонда, оснащенного радиоизотопным термоэлектрическим генератором, усеяли Титан или Энцелад, на которых не исключается существование жизни, и мешали дальнейшим исследованиям этих спутников Сатурна.