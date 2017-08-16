Фото: астрономам удалось сделать снимки голубого свечения Сатурна



Американским ученым из NASA при помощи комбинации спектральных фильтров удалось сфотографировать уникальное голубое свечение Сатурна. Об этом сообщает портал Nine Planets.

Снимок был получен при помощи камеры зонда Кассини. На кадрах видно, как в облаках Сатурна волнообразно взаимодействуют жидкости движутся в противоположные стороны с разной скоростью.



При их встрече в верхней атмосфере планеты образуется слабая дымка, которая и провоцирует голубое свечение.



Ученым удалось зафиксировать длинные волны ближнего инфракрасного света и смоделировать фотографию.