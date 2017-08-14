Раскрыт финальный дизайн iPhone 8

Редактор Forbes Гордон Келли (Gordon Kelly) опубликовал новые фотографии iPhone 8. По его словам, это самый детальный прототип из всех существующих.

«Я могу подтвердить, что это финальный дизайн iPhone 8, — пишет Келли. — В отличие от многих макетов, которые представляют собой обычный кусок металла, этот прототип очень подробный и создан из высококачественных материалов на фабрике».

Задняя крышка смартфона выполнена из стекла для поддержки беспроводной зарядки. Также iPhone 8 имеет 5,8-дюймовый безрамочный дисплей. Он также подтвердил, что в верхней части дисплея находится прорезь под динамик и датчики. При этом по габаритам он немного больше iPhone 7 с 4,7-дюймовым экраном.

Келли отмечает, что Apple действительно планирует отказаться от кнопки Home со сканером отпечатков пальцев Touch ID и заменить его сканером лица Face ID.

iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года.