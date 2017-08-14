Потери человечества в ядерной войне смоделировали и показали на видео

Специалист по визуализации данных Нейл Хэллоран (Neil Halloran) опубликовал созданный им ролик, в котором оценивается число жертв от ядерной войны. На видео обратило внимание издание Gizmodo.

Анимация показывает, как изменяется численность населения каждый год, сколько людей рождается и сколько умирает. Также показано общее количество смертей каждый год в течение XX века. При этом мировые войны породили «всплески» смертности, однако они незначительны по сравнению с последствиями ядерных ударов.

Автор экстраполировал число жертв от атомных бомб, сброшенных в Хиросиме и Нагасаки, на количество и мощность ядерных боеголовок, который поразят цели в США, Европе, России и других странах в случае третьей мировой войны. Подсчитанные Хэллоаном смерти (500 миллионов) приходятся на первые три недели после обмена ударов, другие жертвы невозможно определить, учитывая непредсказуемое влияние ядерной зимы.