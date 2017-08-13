Далее:
Главное сейчас
ФБА «Экономика сегодня»

В Google Play обнаружено приложение-шпион

В Google Play обнаружено приложение-шпион
Фото:
Специалисты компании Lookout обнаружили шпионскую программу в магазине мобильных приложений Google Play.
По словам экспертов, хакеры специально загрузили это приложение в магазин Google Play, чтобы иметь возможность шпионить за пользователями операционной системы Android.
В общей сложности было обнаружено три версии шпионской программного обеспечения SonicSpy. Опасными приложениями оказались Soniac, Troy Chat и Hulk Messenger.
Компания Google уже удалила вредоносные программы из Google Play, но их уже успели скачать многие пользователи. Кроме того, приложения все еще доступны на других сайтах.
Главное Технологии
Оставить комментарий

ФБА "Экономика сегодня": последние новости