В Google Play обнаружено приложение-шпион

Специалисты компании Lookout обнаружили шпионскую программу в магазине мобильных приложений Google Play.

По словам экспертов, хакеры специально загрузили это приложение в магазин Google Play, чтобы иметь возможность шпионить за пользователями операционной системы Android.

В общей сложности было обнаружено три версии шпионской программного обеспечения SonicSpy. Опасными приложениями оказались Soniac, Troy Chat и Hulk Messenger.

Компания Google уже удалила вредоносные программы из Google Play, но их уже успели скачать многие пользователи. Кроме того, приложения все еще доступны на других сайтах.