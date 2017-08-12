Первый катер Aston Martin оправился к владельцу в Майами

Первый серийный катер АМ37 совместного производства британской люксовой автомобильной марки Aston Martin и голландской яхтенной верфи Quintessence передан владельцу. Об этом сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру» в субботу, 12 июня.

Судно будет использоваться в Майами, США. Лодку модифицировали в соответствии с пожеланиями заказчика, имя которого не разглашается. В частности, на борту установлена раскладная софа, стол из шпона американского платана и сделанный по спецзаказу холодильник для шампанского, рассчитанный на две бутылки. Катер оборудован системой кондиционирования воздуха и снабжен системой управления при помощи джойстика has Axius Joystick Piloting.

Лодка длиной 11 метров выполнена в варианте «спорт» — с двумя двигателями Mercury Racing по 520 лошадиных сил каждый. максимальная скорость превышает 50 узлов (90 километров в час).

«С таким набором возможных опций, как у нас, в мире не будет двух одинаковых АМ37», — сказал глава верфи Quintessence Мариелла Менгоцци.

Также катер доступен в версии «гран-туризмо»: комплектация — два дизельных двигателя Mercury по 370 лошадиных сил либо два бензиновых двигателя Mercury по 430 лошадиных сил; максимальная скорость — 44 узла (81,5 километра в час).