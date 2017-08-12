Минкомсвязи подготовило список данных пользователей для ФСБ

Минкомсвязи подготовило и представило на общественное обсуждение проект поправок в ряд законов, которые обязывают распространителей информации, внесённых в реестр Роскомнадзора , по запросу правоохранительных органов передавать личные данных пользователей спецслужбам.

Согласно инициативе, социальные сети и мессенджеры будут обязаны передавать данные, среди которых — идентификатор пользователя, дата и время регистрации, фамилия, имя и отчество, псевдоним, дата рождения, IP-адрес, адрес, номер телефона, передаёт РИА Новости

Также в этот перечень войдут паспортные данные, список родственников, пересланные сообщения, передаваемые файлы, записи аудио— и видеозвонков.

Отмечается, что обязательной передаче могут подлежать данные о местоположении, об учётных записях в других сетях.

Ранее Роскомнадзор обновил рекомендации по ограничению доступа к запрещённым материалам.

28 июня мессенджер Telegram внесён в реестр организаторов распространения информации.