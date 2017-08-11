В Viber появилась долгожданная функция

В мессенджере Viber появилась возможность поменять номер телефона, связанный с аккаунтом, сохраняя содержание чатов, списки контактов и другие данные, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что смена номера возможна только на основном устройстве — смартфоне или планшете с сим-картой.

Для использования данной функции пользователю достаточно вставить новую сим-карту в устройство, приложение же само определит смену номера и предложит перенести переписку в «облако», откуда после подтверждения нового номера пользователь сможет восстановить все необходимые данные.