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ТК «Звезда»

В Viber появилась долгожданная функция

В Viber появилась долгожданная функция
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В мессенджере Viber появилась возможность поменять номер телефона, связанный с аккаунтом, сохраняя содержание чатов, списки контактов и другие данные, сообщается на сайте компании.
Отмечается, что смена номера возможна только на основном устройстве — смартфоне или планшете с сим-картой.
Для использования данной функции пользователю достаточно вставить новую сим-карту в устройство, приложение же само определит смену номера и предложит перенести переписку в «облако», откуда после подтверждения нового номера пользователь сможет восстановить все необходимые данные.
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