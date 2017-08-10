Пользователей озадачила новая оптическая иллюзия

Американская художница и фокусница Виктория Скай создала оптическую иллюзию, которая объединила в себе искусство, науку и математику. Об этом сообщает The Telegraph.



Источником вдохновения для Скай стали иллюзия Cafe wall и рисунки Акиёси Китаоки. Женщина планирует отправить свою работу на конкурс «Лучшая иллюзия года».



С первого взгляда кажется, что на рисунке Скай горизонтальные полосы находятся под наклоном и немного изгибаются. Но, если посмотреть на иллюзию с более близкого расстояния, можно увидеть, что горизонтальные линии на самом деле прямые и параллельны друг другу.





My brain is broken by this https://t.co/EQjrVOAgMo— Katie Mack (@AstroKatie) 8 августа 2017 г. Не у всех пользователей получилось разглядеть это быстро. «Это сломало мой мозг», — написала в твиттере астрофизик Кэти Мак.



That's insane. I had to measure the vertical spaces between the bars on each side to believe it. Please share brain fix when found. — Joey ⚖ (@JaxJoey) 8 августа 2017 г. «Это безумие. Мне приходилось измерять расстояние между вертикальными линиями, чтобы поверить в это», — отметил @JaxJoey.

Пользователь @ckozielec нашел способ заметить иллюзию. По его словам, лучше открыть картинку с иллюзией на телефоне, наклонить телефон и смотреть на изображение сбоку.