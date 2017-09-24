Продажи iPhone 8 провалились во всем мире

Отмечается, что впервые в истории корпорации поклонники «яблочной» продукции не дежурили по ночам у магазинов, чтобы первыми заполучить новинку. Согласно данным биржи, в первый день продаж в Лондоне продали всего семь телефонов нового поколения от Apple. В Сиднее его купили 30 человек, а в Сингапуре — 50 человек.



Раньше в магазины Apple покупатели приходили за несколько часов до открытия, чтобы занять очередь, и это стало первым масштабным провалом корпорации.



Эксперты считают, что пользователям неинтересен гаджет, потому что практически ничем не отличается от седьмой версии iPhone. В России новая модель в продаже появится 29 сентября, но уже сейчас специалисты сходятся во мнении, что и здесь покупатели скорее всего не проявят должного интереса к модели.