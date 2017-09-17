Эксперты определили себестоимость комплектующих iPhone X

Специалисты рассказали о предполагаемой стоимости комплектующих новейшего флагмана Apple — смартфона iPhone X, который поступит в продажу 3 ноября.

Как сообщает издание «Газета Daily», стоимость производства комплектующих оказалась на 60% меньше розничной цены, которая составляет $999.

В совокупности комплектующие обойдутся в $412. При этом подобную цену нельзя называть себестоимостью, поскольку она не учитывает сборку, логистику и другие затраты.