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Эксперты определили себестоимость комплектующих iPhone X
Специалисты рассказали о предполагаемой стоимости комплектующих новейшего флагмана Apple — смартфона iPhone X, который поступит в продажу 3 ноября.
Как сообщает издание «Газета Daily», стоимость производства комплектующих оказалась на 60% меньше розничной цены, которая составляет $999.
В совокупности комплектующие обойдутся в $412. При этом подобную цену нельзя называть себестоимостью, поскольку она не учитывает сборку, логистику и другие затраты.
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