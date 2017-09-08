WSJ сообщила о возможном дефиците нового iphone



При сборке новых моделей iPhone случился производственный сбой, что в будущем может привести к дефициту поставок новых смартфонов Apple, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, из-за произошедшего летом сбоя график производства новых iPhone был сдвинут примерно на месяц.



Для ускорения процесса сборки компании Foxconn Technology Group (подрядчик Apple ) приходится наращивать производственные мощности на своем заводе в китайском Чжэнчжоу. По данным WSJ, компания начала платить бонусы сотрудникам, которые помогают привлечь новых работников на завод. Издание уточняет, что в июне на предприятии Foxconn трудились около 250 тыс. человек. Представители Apple и Foxconn отказались комментировать информацию.

Презентация нового iPhone состоится на следующей неделе, 12 сентября. Предполагалось, что презентацию могут перенести из-за проблем с поставками деталей. Как ожидается, новая версия смартфона будет оснащена дисплеем из органических светодиодов, который будет занимать всю переднюю поверхность, без рамок по краям.



Напомним, компания «Эппл Рус», через которую Apple поставляет в Россию iPhone и другую технику, значительно нарастила финансовые показатели по итогам 2016 года. Ее выручка выросла почти на 66%, до 123,6 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 896 раз, до 6,5 млрд руб.

