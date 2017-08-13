Эксперты составили топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 5 тыс. рублей

Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов, цена которых не превышает пяти тысяч рублей, пишет Газета Daily. Интересно, что представленные модели подойдут, как школьникам, так и продвинутым пользователям.



Лидером топ-5 специалисты назвали Asus ZenFone Go с 4-ядерным процессором и 8 Мп основанной камерой. На второе место попал китайский смартфон ZTE Blade A465 с 5-дюймовым экраном. Как отмечают эксперты у этой модели тоже достаточно неплохой процессор.



Третью строчку рейтинга занимает LG K3, поддерживающий сети четвертого поколения. Следом за ним идет Lenovo A2016 на Android 6.0, с 4,5-дюймовым экраном. И замыкает пятерку лидеров Samsung Galaxy J1, у которого две сим карты и все самые необходимые функции, в том чесле его можно использовать в качестве навигатора благодаря функциям 4G, GPS и ГЛОНАСС.



Ранее эксперты определили марки машин, которые меньше всего интересуют автоворов. Специалисты разделили число краж на тысячу проданных экземпляров. Получив коэффициент, был выстроен топ-10 самых неугоняемых автомобилей.