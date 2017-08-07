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На МКС вынужденно перешли на резервные средства голосовой связи с Землей
Экипаж МКС в минувшие выходные был вынужден перейти на резервные средства голосовой связи с Землей, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"В воскресенье утром голосовая связь с Землей через американские средства связи на протяжении нескольких часов была неустойчивой вплоть до полного отсутствия. При этом проблем с видеоизображением не возникало", - сообщил он.
Отмечается, что диагностика и ремонт основных средств связи могут занять несколько дней.
Ранее стало известно, что корабль "Союз МС-05" успешно состыковался с МКС.
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