Основатель Microsoft Билл Гейтс завел аккаунт в Instagram, где планирует рассказывать о работе совместного с женой благотворительного фонда, путешествиях и других интересах. Основатель Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс завел аккаунт в Instagram и опубликовал первое фото.

Гейтс опубликовал сразу три фотографии в первой записи, сделанные в Танзании. Мультимиллиардер написал, что находится в Африке и вместе с женой они намерены помочь государству.

" Я просто отлично пообедал с замечательными детьми в начальной школе Кичебы в Мухезе и встретился с Упендо Мвивира, замечательным врачом, который посвятил свою карьеру борьбе с забытыми тропическими болезнями. Мы с Мелиндой уже много лет приезжаем в Танзанию. Мне всегда нравится видеть, сколько прогресса страна сделала для улучшения здоровья и предоставления возможностей. Кроме того, пейзаж потрясающий" , — написал он.

Бизнесмен разместил фотографию, на которой он обедает с детьми в провинции Мухеза, на другой общается с врачом Упендо Мвингирой, специализирующуюся на борьбе с тропическими болезнями. На третьем фото вид деревни, в которой оказался бизнесмен.

" Всякий раз, когда я путешествую в такие места, я хочу, чтобы другие могли прийти и встретиться с людьми, с которыми я встречаюсь. Я не сомневаюсь, что это сделает их такими же оптимистичными, как и меня. Я буду делиться фотографиями из моих приключений здесь, в Instagram, и надеюсь, вы последуете за ними" , — добавил Гейтс.